Fenerbahce, Hakan Safi svela: "Ho incontrato Leao, voglio portare almeno due stelle"

31 Mag 2026 - 16:40
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Ieri sera era con Paolo Maldini in tribuna a Budapest per la finale di Champions League e oggi, a una settimana di distanza dalle elezioni per scegliere il nuovo presidente del Fenerbahce, Hakan Safi, che sfida l’altro candidato Aziz Yildirim, ha presentato il suo programma preannunciando almeno due grandi colpi di mercato per rinforzare la squadra: “Sto pianificando di portare in squadra due stelle mondiali”.

Proprio ieri Rafa Leao ha annunciato la volontà di lasciare il Milan e quindi l’associazione è stata quasi automatica: “Ho incontrato Leao nei giorni scorsi – ha svelato Hakan Safi - ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato”, ha detto facendo probabilmente riferimento alla voglia del portoghese di misurarsi in un campionato più importante di quello turco. 

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Due stelle, ma chi? "Sto pianificando di portare in squadra due stelle mondiali. L'avevo già detto in precedenza, ma questo numero potrebbe anche salire a tre. Per ora sto solo dando un indizio, se guardate su internet potete vedere chi potrebbero essere”, le parole del candidato alla presidenza del club che hanno acceso i media turchi.

Secondo le prime ricostruzioni, il Fenerbahce avrebbe già strappato un accordo col centravanti ex Lazio Vedat Muriqi, per cui sarebbe previsto a breve un blitz in Spagna per definire l'accordo col Maiorca fresco di retrocessione in Segunda Division, e anche con l’attaccante del Borussia Dortmund Serhou Guirassy. Operazione ‘confermata’ anche dallo sfidante di Hakan Safi, Aziz Yildirim: Chiunque vincerà l'elezione, andrà a prendere Serhou Guirassy”.

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