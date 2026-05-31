Fenerbahce, Hakan Safi svela: "Ho incontrato Leao, voglio portare almeno due stelle"

Proprio ieri Rafa Leao ha annunciato la volontà di lasciare il Milan e quindi l’associazione è stata quasi automatica: “Ho incontrato Leao nei giorni scorsi – ha svelato Hakan Safi - ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato”, ha detto facendo probabilmente riferimento alla voglia del portoghese di misurarsi in un campionato più importante di quello turco.