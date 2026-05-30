Soulé ha tanti fan in Europa ma vuole restare. La Roma sogna Greenwood

La rivoluzione è solo parziale ma è comunque in marcia. Ranieri se n'è già andato, Massara lo ha seguito a ruota, D'Amico sarà il suo sostituto. Gasp ha vinto e non solo sul campo. Ora si tratta di migliorare una Roma che ha centrato l'obiettivo Champions, e non era scontato. La mission richiede dei sacrifici. Matías Soulé, per esempio, piace in Bundesliga e in Premier e ha una valutazione, secondo quanto riporta il Tempo, intorno ai 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, anche se una parte dell'eventuale incasso andrebbe riconosciuta alla Juventus, che ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita del giocatore. L'argentino vorrebbe restare ma la cifra che potrebbe garantire la sua cessione permetterebbe alla Roma di cercare soluzioni gradite a Gasperini.