MANOVRE GIALLOROSSE

Soulé ha tanti fan in Europa ma vuole restare. La Roma sogna Greenwood

Dopo l'addio a Massara e l'imminente arrivo di D'Amico, i Friedkin si muovono per dare a Gasp una squadra di livello

30 Mag 2026 - 12:01
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La rivoluzione è solo parziale ma è comunque in marcia. Ranieri se n'è già andato, Massara lo ha seguito a ruota, D'Amico sarà il suo sostituto. Gasp ha vinto e non solo sul campo. Ora si tratta di migliorare una Roma che ha centrato l'obiettivo Champions, e non era scontato. La mission richiede dei sacrifici. Matías Soulé, per esempio, piace in Bundesliga e in Premier e ha una valutazione, secondo quanto riporta il Tempo, intorno ai 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, anche se una parte dell'eventuale incasso andrebbe riconosciuta alla Juventus, che ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita del giocatore. L'argentino vorrebbe restare ma la cifra che potrebbe garantire la sua cessione permetterebbe alla Roma di cercare soluzioni gradite a Gasperini.

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Una su tutte, quella che porta a Greenwood. Il Marsiglia valuta l'inglese circa 50 milioni di euro e non avrebbe intenzione di concedere sconti particolarmente elevati. Per ottenere il tesoretto necessario per arrivare al giocatore, si valuta una cessione importante. Oltre a quella di Soulé c'è sempre l'ipotesi Koné, tra gli elementi in rosa maggiormente richiesti sul mercato sia in Italia che all'estero. I sacrifici sono anche quelli di chi vorrebbe restare a tutti i costi e per farlo è disposto a ridursi l'ingaggio, come Dybala e Pellegrini, che percepisce attualmente circa 6,5 milioni di euro a stagione, grazie al rinnovo sottoscritto nel 2021. La nuova intesa dovrebbe prevedere una grossa riduzione dello stipendio, con un taglio superiore al 50% rispetto alle cifre attuali.

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