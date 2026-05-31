Konaté saluta il Liverpool: "Tempo di una nuova sfida"

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski
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Era nell'aria, ora è ufficiale: Ibrahima Konaté ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Liverpool in scadenza il prossimo 30 giugno e di cercare una nuova sfida. A 27 anni, all'apice della sua carriera, il centrale è conteso da top club europei del calbro di Bayern Monaco e Chelsea. Il difensore francese ha salutato i Reds con una lunga lettera e un video toccante condiviso sui suoi social:
"Caro Liverpool, Cinque anni fa sono arrivato qui da giovane calciatore con grandi sogni. Oggi me ne vado con ricordi che mi accompagneranno per il resto della mia vita. Rappresentare questa squadra è stato un onore. Abbiamo condiviso momenti incredibili insieme… alti e bassi, trofei, sfide, amicizie che dureranno per sempre e momenti strazianti che rimarranno con noi per sempre, nessuno più doloroso della perdita del nostro fratello Diogo. La perdita di mio padre quest'anno è stata uno dei periodi più difficili della mia vita, ma anche nelle difficoltà il mio impegno verso questo club non è mai cambiato. Nei momenti più duri, ho dato tutto me stesso per questo stemma. Ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, grazie per avermi aiutato a crescere ogni singolo giorno. E ai tifosi… grazie per il vostro amore, la vostra energia e il vostro incredibile sostegno.
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Anfield è davvero un posto speciale, e giocare davanti a voi è stato qualcosa che non ho mai dato per scontato. Sono profondamente rattristato dal fatto di non aver avuto la possibilità di salutarvi tutti durante l’ultima partita. In quel momento, non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che avrei indossato questa maglia davanti a voi. Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto. Vi voglio bene e porterò il Liverpool con me ovunque andrò. Non è un addio facile, ma è tempo di una nuova sfida e di un nuovo capitolo. Ci rivedremo presto, inshallah. YNWA ❤️"