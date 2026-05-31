Konaté saluta il Liverpool: "Tempo di una nuova sfida"

Anfield è davvero un posto speciale, e giocare davanti a voi è stato qualcosa che non ho mai dato per scontato. Sono profondamente rattristato dal fatto di non aver avuto la possibilità di salutarvi tutti durante l’ultima partita. In quel momento, non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che avrei indossato questa maglia davanti a voi. Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto. Vi voglio bene e porterò il Liverpool con me ovunque andrò. Non è un addio facile, ma è tempo di una nuova sfida e di un nuovo capitolo. Ci rivedremo presto, inshallah. YNWA ❤️"