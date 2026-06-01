Conte e De Laurentiis insieme a Ischia nonostante l'addio al Napoli

01 Giu 2026 - 10:14
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Tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'isola verde. I due soggiornano nello storico 'Regina Isabella', fondato dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli, tradizionale meta di vip e celebrità e che in questi giorni ospita anche Michelle Hunziker con il compagno Giulio Berruti.

Per oggi è prevista una giornata in mare per De Laurentiis e Conte, che dovrebbero trascorrere alcune ore a bordo di un motoscafo intorno all'isola.  La presenza del patron azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti a Ischia.

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