Conte e De Laurentiis insieme a Ischia nonostante l'addio al Napoli

Tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'isola verde. I due soggiornano nello storico 'Regina Isabella', fondato dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli, tradizionale meta di vip e celebrità e che in questi giorni ospita anche Michelle Hunziker con il compagno Giulio Berruti.