Roma, fatta per Evan N'Dicka: oggi visite mediche e firma

MERCATO

Per l'ex Eintracht di Francoforte pronto un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2027

© Getty Images Dopo il contratto con Houssem Aouar la Roma piazza anche il colpo Evan N'Dicka. I giallorossi hanno infatti bruciato la concorrenza del Milan e chiuso l'accordo col difensore ex Eintracht Francoforte. Il giocatore è arrivato nella Capitale verso le 13 e si è subito diretto a sostenere le visite mediche di rito e poi mettere tutto nero su bianco. N'Dicka arriva a Roma a parametro zero e firmerà un contratto fino al 2027 da circa tre milioni di euro netti a stagione.

Nonostante il pressing rossonero, dunque, Evan N'Dicka ha mantenuto la parola data ai dirigenti giallorossi. Un impegno preso già qualche giorno fa, alla fine di un confronto chiaro con gli emissari di mercato di José Mourinho. Cifre alla mano, l'ex Eintracht Francoforte andrà a guadagnare intorno ai tre milioni all'anno. Un ingaggio importante, ammortizzato però a Trigoria dall'arrivo del giocatore a costo zero. Per quanto riguarda il discorso tecnico, Evan N'Dicka in rosa prenderà il posto di Diego Llorente, tornato al Leeds dopo il prestito dello scorso gennaio.

Per la Roma l'arrivo del difensore francese di origini camerunesi rappresenta un rinforzo importante per il pacchetto arretrato. Un elemento capace di garantire fisicità al reparto e dare una preziosa alternativa a Josè Mourinho nelle rotazioni durante la stagione.

Dopo aver puntellato il centrocampo con Houssem Aouar e la difesa con Evan N'Dicka, a Trigoria intanto si continua a sondare il mercato a caccia di un attaccante in grado di prendere il posto di Tammy Abraham dopo il grave infortunio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi. Situazione a cui Tiago Pinto sta già lavorando in costante contatto con lo Special One per valutare profili e soluzioni diverse. In attesa di novità sul rinnovo di Paulo Dybala e di Stephan El Shaarawy, al momento i nomi più caldi per il reparto avanzato sono quelli di Gianluca Scamacca e Mauro Icardi, ma si tratta di obiettivi complicati da raggiungere. I due attaccanti, infatti, piacciono anche ad altri club e non sarà facile strapparli alla concorrenza.