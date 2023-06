Mercato Roma: Nzola e Icardi per sostituire Abraham. Belotti ha rinnovato

LE ALTERNATIVE

Il lungo infortunio dell'attaccante inglese ha già cambiato i piani di mercato della società giallorossa. Rinnovo automatico per il Gallo

L'infortunio di Tammy Abraham ha stravolto completamente i piani di mercato della Roma. La società giallorossa, che con l'inglese avrebbe potuto anche fare cassa con una cessione, si trova invece a dover cercare una prima punta titolare da alternare con Belotti per la prossima stagione. Abraham tornerà nel 2024, ma al fianco di Dybala serve un centravanti già pronto da inizio stagione: i nomi più caldi sono Nzola dello Spezia e Mauro Icardi.

Ai box per diversi mesi Abraham è diventato invendibile, ma soprattutto nella rosa della Roma si è creato un vuoto da colmare inaspettato. Niente plusvalenza quindi, anzi, una nuova spesa per sopperire al problema. Inoltre con il rendimento di Andrea Belotti non sufficiente dal punto di vista dei numeri (0 gol in campionato), ma che comunque ha portato al rinnovo automatico, un centravanti che garantisca gol è una priorità.

Il casting è partito così come il valzer delle ipotesi. Quella più vicina e abbordabile porta a M'bala Nzola dello Spezia, ancora impegnato nello spareggio salvezza contro il Verona, ma pronto al grande salto dopo gli ottimi numeri in Liguria. La valutazione è di circa 10 milioni di euro.

La più suggestiva, ma al tempo stesso onerosa, porta invece a Mauro Icardi. L'attaccante argentino è rinato in Turchia segnando 23 gol in 26 partite con il Galatasaray vincendo il campionato, ma l'ex Inter - 30 anni - non è di proprietà del club turco, bensì del Psg con il quale è legato da un contratto da 9 milioni di euro a stagione fino al 2024. Un accordo col giocatore su più anni spalmando l'ingaggio sarebbe una via da provare a percorrere, ma prima le proprietà dovranno trovarsi d'accordo sul modus operandi e la situazione non è semplice da sbrigare.