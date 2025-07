Roma, Wesley non si allena e saluta i compagni: domani il viaggio per la Capitale

Ciò che mancava per il semaforo verde era il sostituto in casa Flamengo, con i rossoneri che si sono inseriti nella trattativa tra Emerson Royal e Besiktas convincendo il Milan a cedere l’ex Tottenham per 9 milioni di euro. Emerson arriverà domani in Brasile per firmare il contratto con il Flamengo e sempre nella giornata di domani partirà anche il volo con direzione opposta, ovvero da Rio de Janeiro all’Europa per portare finalmente Wesley nel vecchio continente. L’esterno classe 2003 è stato più volte vicino al trasferimento in Europa, già dal 2023 quando fu vicino al Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La scorsa estate, sempre su volere di Gasperini, Wesley fu a un passo dall’Atalanta per una cifra complessiva di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La Dea prima di chiudere l’operazione decise di virare su Bellanova, ritardando così di dodici mesi l’arrivo in Italia dell’esterno brasiliano.