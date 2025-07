Roma, per Wesley primo bagno di folla a Fiumicino

Il calciatore brasiliano Wesley Vinícius França Lima, nuovo rinforzo della Roma per la stagione calcistica 2025/26, è sbarcato questa mattina alle 06:20 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente con un volo di linea Ita Airways da Rio De Janeiro. Dopo El Aynaoui e Ferguson, sta per cominciare così l'avventura giallorossa anche per il 22enne esterno destro brasiliano, che ha già indossato la maglia della nazionale verdeoro, in forza finora al Flamengo, e che dopo la firma del contratto potrà mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini. Accompagnato dagli agenti, sorridente, con indosso maglietta e pantaloni neri, Wesley subito dopo lo sbarco è stato accolto allo scalo romano dallo staff giallorosso.