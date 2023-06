Roma, servono 30 milioni di plusvalenze entro fine giugno: Ibanez e Spinazzola in uscita

ENTRO FINE GIUGNO

Il club giallorosso deve rispettare i paletti di bilancio fissati dal settlement agreement sottoscritto con l'Uefa. Intanto proseguono le trattative per rinforzare la rosa

© Getty Images In casa Roma è tempo di far quadrare i conti. Secondo quanto stabilito dal settlement agreement sottoscritto con l'Uefa, entro il 30 giugno, quando si chiuderà l’esercizio di questa stagione, al club giallorosso serviranno almeno altri 30 milioni di plusvalenze. Cifra che a Trigoria dovranno registrare attraverso qualche cessione a cui Tiago Pinto starebbe già lavorando. Nel dettaglio, al momento i nomi dei principali "sacrificabili" sono quelli di Roger Ibanez, a bilancio per poco più di 3 milioni di euro e con una valutazione intorno ai 20-25 milioni, e Leonardo Spinazzola, il cui contratto invece è in scadenza nella prossima stagione e potrebbe garantire qualche milione cash prezioso.

A loro poi potrebbero essere aggiunte anche le cessioni di alcuni giovani come Volpato, Tahirovic e Missori, ma con l'eventuale formula della ricompra. E non è tutto qui. Sempre con i 30 milioni di plusvalenze nel mirino, infatti, andranno poi valutate attentamente anche le situazioni di Vina, Shomurodov, Reynolds, Kluivert, Villar e Perez, giocatori tutti da piazzare al meglio dopo il rientro dai prestiti. Più difficile, a meno di offerte importanti, invece pensare che Tiago Pinto pensi a privarsi di Zalewski o Bove, giovani in rampa di lancio e molto considerati da Mourinho.

A Trigoria però non si pensa solo a vendere. Al netto dei discorsi relativi al settlement agreement, infatti, il club giallorosso continua a sondare il mercato per rinforzare la rosa. Per il reparto arretrato è battaglia aperta col Milan per Evan N'Dicka. Quanto invece agli esterni i nomi nel mirino di Tiago Pinto sono quelli di Mazzocchi della Salernitana, Semedo del Wolverhampton, Singo del Torino ed Estupinan del Brighton. In mediana per Aouar manca ormai solo l'annuncio ufficiale, poi restano aperti i discorsi per Tielemans, in uscita dal Leicester, e Frattesi, seguito però anche da diversi altri top club della Serie A.

Infine discorso attacco. Dopo il grave infortunio di Abraham e in attesa di novità positive sul rinnovo di El Shaarawy, i giallorossi hanno bisogno di assicurarsi un bomber per la prossima stagione. Per ora i profili sulla lista di Pinto sono almeno tre: Nzola, Morata e Icardi. Ma nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi altri nomi importanti per puntellare il reparto avanzato e garantire gol.