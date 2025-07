Wesley segna ma la Roma lo aspetta: affare in chiusura. Ghilardi è più vicino

Sempre in difesa si avvicina Ghilardi: la distanza col Verona è ormai minima. L'ultima offerta giallorossa da 10 milioni di euro, fa sapere Il Tempo, ha avvicinato ulteriormente le parti. Il club scaligero spinge per un ulteriore rilancio, con il centrale classe 2003 che ha già detto sì ai capitolini. L'ultima suggestione infine, è Bernal, centrocampista centrale con movenze da regista in forza al Barcellona. Reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, 18nne è considerato una promessa in Catalogna. Strapparlo ai blaugrana non sarà semplice: Massara deve fare i conti anche con la concorrenza del Betis.