Roma, Dovbyk via dopo un solo anno? Le ultime news di calciomercato

Nella nuova Roma di Gasperini, come detto, potrebbe non esserci posto per l'ex centravanti del Girona. Infatti, nelle ultime settimane ci sono stati alcuni sondaggi dall'estero per il numero 9 giallorosso (che quest'anno ha abbandonato l'11 indossato la passata stagione): a muoversi è stato soprattutto il Besiktas, che sogna di formare una coppia offensiva affiancando l'ucraino a Tammy Abraham. Per il momento resta solo l'interesse, non c'è nulla di concreto. Stesso discorso vale per Leeds e West Ham, che sono alla finestra. Dal canto suo, la Roma si è detta disposta a sedersi al tavolo per discutere della cessione, a patto che l'offerta non sia inferiore ai 35 milioni di euro. Solo in questo caso i giallorossi potrebbero decidere di portare avanti la trattativa.