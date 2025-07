Roma, cercasi seconda punta per Gasp: idea Echeverri del City

Dieci giorni di fuoco sul mercato per la Roma, che dopo aver chiuso cinque colpi in poco più di una settimana prepara un altro regalo per Gian Piero Gasperini. Il via al mercato in entrata è stato dato con El Aynaoui, poi gli arrivi di Ferguson, Wesley e Vasquez che a breve saranno raggiunti anche da Daniele Ghilardi che rinforzerà la difesa giallorossa. A Gasp però non basta, la rosa va completata e va fatto in tempi brevi come ha confermato lo stesso tecnico dopo l’amichevole contro il Kaiserslautern: “Quanti giocatori mancano? Ditelo voi, io faccio la conta di chi è andato via da quando è finita la stagione. Questo non è un alibi, ma una fotografia. Contate chi è andato via e chi è assente, cosa facciamo a fare la preparazione senza mezza squadra? Spero si possa realizzare ciò che abbiamo in mente, ma so che ci vorrà più di un mese”.