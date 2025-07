Roma, Gasperini chiedi rinforzi sul mercato: servono almeno 4-5 innesti

AAA rinforzi cercasi. È questo il mantra in casa Roma portato avanti da Gian Piero Gasperini dopo due settimane di ritiro. L'allenatore giallorosso, infatti, non ha usato mezzi termini dopo l'amichevole con il Kaiserslautern lasciandosi andare a una dichiarazione che lascia pochi dubbi d'interpretazione: "Quanti giocatori mancano? Non lo so, ditelo voi, io faccio la conta da maggio quando è finita la stagione. Questo non è un alibi, è la fotografia. Basta prendere chi è andato via e chi è assente e contarli. Che facciamo a fare la preparazione se mezza squadra va via? Spero che possiamo realizzare quello che abbiamo in mente. So che ci vorrà più di un mese".