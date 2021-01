El Shaarawy sbarca a Roma: è fatta per il ritorno in giallorosso

Un anno e mezzo dopo l'addio Stephan El Shaarawy torna alla Roma. L'attaccante italiano è arrivato nella capitale in gran segreto da Dubai dove era in vacanza, si è sottoposto al tampone per il Covid-19 e nelle prossime ore sono previste le visite mediche di rito. Arriva a parametro zero visto che sta risolvendo il suo contratto con lo Shanghai Shenhua dove si era trasferito a luglio 2019 con un contratto di 16 milioni di euro all'anno.