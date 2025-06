Fiorentina, Fazzini ai dettagli: operazione da 10 milioni

Jacopo Fazzini è sempre più vicino al diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La dirigenza viola sta limando gli ultimi dettagli con l'Empoli per rattificare il trasferimento del centrocampista classe 2003, impegnato in questi giorni nell'Europeo Under 21. Reduce da una stagione da quattro gol e un assist, Fazzini diventerà un giocatore della Fiorentina per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Dopo non aver esercitato i riscatti di Adli, Cataldi e Colpani e con il futuro di Gudmunsson in bilico, la Fiorentina ha scelto di puntare con forza su Fazzini che diventerà il secondo colpo della viola dopo Edin Dzeko.