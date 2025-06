United, se parte Onana l'obiettivo per la porta è Carnesecchi

La rivoluzione del Manchester United può partire dalla porta. L'avventura di André Onana a Old Trafford è ormai al capolinea e i Red Devils stanno iniziando a valutare i possibili sostituti. Con Milinkovic-Savic ormai vicino al Napoli, lo United sta seguendo da vicino un altro protagonista della Serie A. La dirigenza inglese starebbe preparando un'offerta da circa 40 milioni di euro per convincere l'Atalanta a cedere Marco Carnesecchi. Il portiere italiano è stato individuato come il profilo giusto in caso di partenza di Onana dalla dirigenza dello United, i cui rapporti con l'Atalanta sono ottimi dopo le operazioni Diallo e Hojlund. La Dea non vorrebbe cedere Carnesecchi, forte anche di un contratto che lega il portiere 24enne ai nerazzurri fino al 2028.