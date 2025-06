Jacopo Fazzini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, in uscita dall'Empoli, sarà presto un nuovo giocatore viola continuando, così. a giocare in Serie A. Nonostante i viola non abbiano ancora ufficializzato Pioli come nuovo allenatore, Pradè e Goretti sono già al lavoro per rinforzare la squadra e dopo Dzeko sono pronti a piazzare un altro colpo. I viola verseranno circa 10 milioni di euro nelle casse dell'Empoli.