Roma, pronto il Massara-bis: i primi appuntamenti del nuovo ds

La Roma è vincolata fino al 30 giugno 2026 al Settlement Agreement firmato con la UEFA nell’estate del 2022, un accordo che obbliga la dirigenza giallorossa a rispettare dei paletti economici ben precisi. Le scadenze sono semestrali e per rientrare negli accordi con l’UEFA la Roma ha bisogno di almeno una cessione importante entro il 30 giugno. Non bastano i riscatti da 30 milioni complessivi del Sunderland per Le Fee e del Benfica per Dahl, a poco servirebbero anche i circa 10 milioni che potrebbero arrivare dal riscatto di Zalewski e la possibile cessione di Paredes al Boca. L’Istanbul Basaksehir ha messo nel mirino Eldor Shomurodov, ma la Roma deve finalizzare almeno una cessione importante e fino a pochi giorni fa non c’era preoccupazione a Trigoria, con la società che contava di cedere Angelino all’Al Hilal. I 25 milioni che potevano arrivare dall’ex Lipsia avrebbero sistemato i conti romanisti al 30 giugno, la società araba ha però rinviato l’operazione a dopo il Mondiale per Club, data che non rientra nella scadenza del 30 giugno obbligatoria per la Roma. Massara dovrà dunque lavorare subito su una cessione importante, l’obiettivo è arrivare a circa 70 milioni incassati entro fine mese e il candidato principale è Evan N’Dicka. Il difensore ex Eintracht, nominato pochi giorni fa calciatore ivoriano dell’anno, rappresenterebbe una plusvalenza netta visto il suo arrivo nel 2023 a parametro zero. L’entourage del classe ’99 ha già aperto i contatti con i club di Premier League per recapitare un’offerta alla Roma, con Massara che dovrà cercare di finalizzare la sua cessione in dieci giorni.