Roma, tra recupero e rinnovo: Dybala pronto a riabbracciare Gasperini

Quello tra Dybala e la Roma è un matrimonio che sembra poter durare ancora a lungo, complice anche la facilità avuta dall'argentino a integrarsi nel club. È da sempre stato al centro del progetto e supportato anche nei momenti difficili, fattore che l'ha convinto a rimanere nella passata stagione rifiutando le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Anche nel finale di stagione, nonostante l'infortunio, è sempre stato al fianco dei propri compagni. E non sedendo in tribuna, ma andando sempre in panchina sia nelle sfide casalinghe che in quelle in trasferta.