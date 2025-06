Torino, contatti col Sassuolo per Volpato: offerta da 10 milioni

Il Torino inizia a lavorare sul mercato per regalare i primi acquisti a Marco Baroni. I granata devono rinforzare la trequarti visto il cambio di sistema di gioco che ci sarà con il tecnico toscano, pronto a ripartire dal 4-2-3-1 proposto lo scorso anno alla guida della Lazio. Il solo Vlasic non può bastare e per questo il direttore sportivo Vagnati ha aperto i contatti con il Sassuolo per Cristian Volpato. Il prodotto del settore giovanile del Sassuolo era stato già cercato dal Toro a gennaio, con i neroverdi che però hanno respinto al mittente qualsiasi proposta con l'obiettivo di tornare in Serie A. Dopo la promozione Volpato non è più incedibile e il Torino ha messo sul piatto 10 milioni di euro, bonus compresi, per convincere il Sassuolo. L'accordo ancora manca, Carnevali chiede circa quindici milioni per lasciar partire il trequartista classe 2003, che ha già ricevuto il benestare di Baroni, pronto ad allenarlo a Torino.