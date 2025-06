Ghisolfi, addio a sorpresa: via dalla Roma, al suo posto Massara

Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. Lo apprende LaPresse da fonti vicine al club giallorosso. Il ds era approdato nella Capitale lo scorso anno, la risoluzione del contratto è stata presa di comune accordo con la società dei Friedkin a seguito di un confronto avvenuto in "grandissima armonia e rispetto" al termine del quale è arrivata la decisione di proseguire per due strade diverse.