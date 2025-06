Monaco, obiettivo Onana per la porta: lo United pronto alla cessione

André Onana può lasciare il Manchester United. Dopo due annate estremamente negative, l'ex portiere dell'Inter potrebbe lasciare Old Trafford e ripartire dalla Ligue 1. L'ex Ajax infatti è nel mirino del Monaco, alla ricerca di un portiere di maggior esperienza rispetto al polacco Majecki e a Philipp Kohn. L'alternanza dei due portieri lo scorso anno non ha aiutato la squadra del Principato, che il prossimo anno giocherà in Champions League e vuole costurire una squadra all'altezza. A Manchester il ciclo Onana è finito, il camerunense ormai non rientra più nel progetto dei Red Devils che sono disposti a lasciarlo partire come detto anche al Monaco nel primo contatto che c'è stato tra i club. Onana che dal canto suo avrebbe aperto alla soluzione francese, con la volontà di rilanciarsi e tornare a giocare la Champions League, dove fu grande protagonista con l'Inter prima del trasferimento a Manchester per oltre 50 milioni di euro.