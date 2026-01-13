Logo SportMediaset

MANOVRE GIALLOROSSE

Roma: Robinio Vaz atterrato nella Capitale, domani visite mediche e firma

Il giocatore arriva dal Marsiglia: è costato 20 milioni. Prossimo obiettivo l'esterno offensivo Malen

13 Gen 2026 - 19:57
© sportmediaset

In attesa di chiudere per un attaccante dopo il naufragio della trattativa per Giacomo Raspadori, andato all'Atalanta, i tifosi della Roma si possono consolare con Robinio Vaz. Il giovanissimo attaccante classe 2007, in arrivo a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia, è infatti atterrato a Fiumicino dov'è stato accolto con cori dal popolo giallorosso.

Robinio, costato circa 20 milioni di euro più altri 5 di bonus, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Gasp, poi, oltre alla punta centrale, vuole anche un esterno offensivo. Sembrava esserci stata una brusca accelerata nella trattativa con l'Aston Villa per l'olandese Malen, così come la Roma sembrava vicina alla chiusura, con le parti d'accordo sul prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Ora però, perso Raspadori, l'Atletico Madrid si è mosso seriamente per l'olandese e la concorrenza aumenta, nonostante il giocatore abbia espresso un giudizio favorevole al trasferimento in giallorosso. 

