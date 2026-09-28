La Juventus vuole rinnovare Nico Gonzalez: arriva la risposta dell'argentino

Nico Gonzalez è pronto a blindare il suo futuro con la Juventus. Dopo un'estate in cui l'ex calciatore della Fiorentina è stato a un passo dall'addio e al ritorno all'Atletico Madrid, la dirigenza bianconera ha scelto di non concedere sconti sulla cifra del riscatto, confermando l'argentino per la gioia di Luciano Spalletti, da sempre suo grande estimatore.