La Juventus vuole rinnovare Nico Gonzalez: arriva la risposta dell'argentino

Nico Gonzalez è pronto a blindare il suo futuro con la Juventus. Dopo un'estate in cui l'ex calciatore della Fiorentina è stato a un passo dall'addio e al ritorno all'Atletico Madrid, la dirigenza bianconera ha scelto di non concedere sconti sulla cifra del riscatto, confermando l'argentino per la gioia di Luciano Spalletti, da sempre suo grande estimatore.
Secondo Tuttosport negli ultimi giorni lo stesso Nico Gonzalez ha manifestato apertamente il desiderio di prolungare il proprio legame con la Signora. I recenti contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore hanno certificato una piena intesa tra le parti per proseguire insieme, anche per esigenze di bilancio.