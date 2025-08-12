Logo SportMediaset
Parma, il Liverpool piomba su Leoni: assalto Reds al difensore, messaggio a Inter e Milan

Forte interesse dei Reds per il difensore che era finito anche nel mirino del Bournemouth

12 Ago 2025 - 15:46
Il futuro di Giovanni Leoni potrebbe essere lontano da Parma e dall'Italia. Nelle ultime ore, dopo il forte interesse dell'Inter e quello del Milan, infatti anche il Liverpool avrebbe messo il difensore in cima alla lista degli acquisti per il reparto arretrato, facendo di fatto tremare le due milanesi. I Reds, che sono alla ricerca di un giovane di talento per assicurarsi un futuro per la propria linea difensiva, sarebbero pronti all'assalto, ma dovranno comunque soddisfare le richieste dei Ducali.

Gli emiliani non faranno di certo sconti e, come già chiesto a Inter e Milan, la quota per salutare il classe 2006 sono 40 milioni. Una cifra che i crociati sperano siano troppi per le pretendenti, puntando quindi a tenere il giocatore un altro anno per preparasi a trovare il sostituto. Ma nelle ultime ore l'interesse del Liverpool si è fatto forte e deciso, con gli inglesi pronti a mettere sul piatto 30 milioni più bonus. Sembrano però non bastare, come già comunicato anche al Bournemouth che aveva messo sul tavolo la stessa cifra.

Giovanni Leoni

Inter e Milan su Leoni, il derby di mercato lo vince chi... cede per primo

Una mossa chiara da parte dei Reds che porta le due milanesi a dover reagire. Leoni, dopo un anno da protagonista dopo l'approdo dalla Sampdoria, piace e non poco all'Inter che però deve fare cassa prima di investire sul mercato una cifra tutt'altro che irrisoria. I 40 milioni chiesti dai Ducali potrebbero arrivare dalle cessioni, tra cui Asllani e Taremi, anche se i nerazzurri ritengono eccessiva la valutazione.

Il Milan, invece, chiuso De Winter non ha fretta di trovare un altro difensore. Ma il profilo del 19enne del Parma piace tanto ai rossoneri che starebbero valutando il da farsi. L'alternativa c'è e si chiama Pietro Comuzzo, un anno più grande di Leoni, ma anche in questo caso la Fiorentina ha sparato alto con una richiesta di 50 milioni che sa di incedibilità del difensore.

