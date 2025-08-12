Parma, il Liverpool piomba su Leoni: assalto Reds al difensore, messaggio a Inter e Milan

Gli emiliani non faranno di certo sconti e, come già chiesto a Inter e Milan, la quota per salutare il classe 2006 sono 40 milioni. Una cifra che i crociati sperano siano troppi per le pretendenti, puntando quindi a tenere il giocatore un altro anno per preparasi a trovare il sostituto. Ma nelle ultime ore l'interesse del Liverpool si è fatto forte e deciso, con gli inglesi pronti a mettere sul piatto 30 milioni più bonus. Sembrano però non bastare, come già comunicato anche al Bournemouth che aveva messo sul tavolo la stessa cifra.