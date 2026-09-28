Patric-Al Ittifaq, fatta al fotofinish: addio Lazio

Il futuro di Patric si è risolto in un convulso finale di mercato: il difensore spagnolo sarà un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq, club della Serie B emiratina guidato dall'ex juventino Paolo Montero e in cui militano Mario Balotelli e Douglas Costa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
L'operazione ha rischiato seriamente di saltare in extremis a causa di intoppi burocratici insorti durante la traduzione dei contratti per un errore di trascrizione su alcune clausole, oltre che per la stretta creditizia vista l'imminente chiusura della finestra dei trasferimenti negli Emirati Arabi Uniti.
Nella tarda serata di ieri è arrivata la svolta decisiva che ha evitato al calciatore il rientro a Roma, dove sarebbe rimasto fuori rosa. La Lazio, pur senza incassare un conguaglio per il cartellino, ha raggiunto l'obiettivo di liberarsi dell'ingaggio del classe '93, pari a 3 milioni di euro lordi (1,5 netti) a un anno dalla scadenza contrattuale.