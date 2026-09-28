Dalla Spagna: Lautaro aveva aperto al Barcellona, poi l'affare è saltato

La trattativa non è tuttavia mai decollata a causa della posizione irremovibile della dirigenza nerazzurra: durante un contatto diretto tra il presidente blaugrana Joan Laporta e il presidente interista Giuseppe Marotta, quest'ultimo ha ribadito la totale incedibilità del capitano a fine agosto, aggiungendo anche l'impossibilità di reperire un sostituto all'altezza nel finale di mercato. Il Barcellona, che aveva ipotizzato una cessione illustre per creare lo spazio salariale necessario all'operazione, ha dovuto così incassare il "no" definitivo dei campioni d'Italia.