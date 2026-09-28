Dalla Spagna: Lautaro aveva aperto al Barcellona, poi l'affare è saltato

Retroscena di mercato su Lautaro Martínez: il Barcellona ci ha provato in estate, ma la risposta di Marotta a Laporta è stata un muro totale

28 Set 2026 - 08:23
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Lautaro Martinez © italyphotopress

Lautaro Martinez © italyphotopress

Emergono nuovi dettagli - dopo le recenti parole del ds Deco - sull'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez nel corso della recente sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto svelato dal quotidiano catalano Sport, i blaugrana si sono mossi dopo aver incassato la disponibilità di massima del "Toro", il quale aveva però posto come condizione vincolante il raggiungimento di un accordo amichevole con l'Inter, club a cui è legato da una profonda gratitudine e da un contratto rinnovato fino al 2029 (privo di clausola rescissoria).

La trattativa non è tuttavia mai decollata a causa della posizione irremovibile della dirigenza nerazzurra: durante un contatto diretto tra il presidente blaugrana Joan Laporta e il presidente interista Giuseppe Marotta, quest'ultimo ha ribadito la totale incedibilità del capitano a fine agosto, aggiungendo anche l'impossibilità di reperire un sostituto all'altezza nel finale di mercato. Il Barcellona, che aveva ipotizzato una cessione illustre per creare lo spazio salariale necessario all'operazione, ha dovuto così incassare il "no" definitivo dei campioni d'Italia.

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