Parma, ufficiale l'ingaggio di Cuesta: a 29 anni sarà il più giovane allenatore della Serie A

Nato nel 1995 a Palma de Maiorca, mentre studiava scienze motorie a Madrid, ha iniziato a scrivere sui social di ogni membro dello staff tecnico delle due squadre della capitale spagnola, fino a quando gli ha risposto l'allora allenatore dell'Under 12 dell'Atletico Madrid. Inizia così la sua avventura nel calcio che prosegue fino all'Under 14 dei Colchoneros. Durante il periodo passato in giro per l'Europa a studiare calcio, impressiona l'allora dirigente della Juventus Federico Cherubini che lo porta nello staff della Juventus Under 17. Gli rimane talmente impressa la sua curiosità e passione per il calcio, che si ricorda di lui quando al Parma deve scegliere il nuovo allenatore.