Ex Inter, Darmian può tornare in Serie A: valutazioni in corso

Il grave infortunio rimediato da Emil Holm con la Svezia obbliga il Bologna a esplorare il mercato degli svincolati per tamponare la corsia di destra, ponendo in cima ai profili valutati il nome di Matteo Darmian.
Per lo svedese, volato in Finlandia per una visita dallo specialista Lasse Lempainen a causa di una lesione al bicipite femorale, si prospetta la necessità di un intervento chirurgico con tempi di recupero stimati tra i 4 e i 6 mesi.
Con il solo Nadir Zortea a disposizione - considerando l'adattamento di Lorenzo De Silvestri come centrale di difesa nel sistema di Raffaele Palladino -, la dirigenza rossoblù ha posato gli occhi sull'ex Inter, 37 anni a dicembre, ma il Bologna valuta anche i profili di Pol Lirola e Mitchel Bakker.