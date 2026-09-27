Sorpresa in casa Parma: Cuesta saluta, ufficiale l'addio del tecnico spagnolo

E ancora: "La linea guida è stata sempre e solo una: fare ciò che ritenevo giusto per raggiungere gli obiettivi del club. È stato stimolante raggiungerli, così come lo è stata la ricerca continua e convinta di una strada per migliorare ed evolversi insieme. Grazie alla società, ancora una volta, per tutto quello che abbiamo condiviso in questo percorso. Grazie al mio staff per la passione, la competenza e la collaborazione costante. Grazie a tutte le persone che lavorano per il club, per la loro professionalità e il loro affetto. Grazie infinite ai tifosi, per il sostegno e il calore che non ci avete fatto mai mancare. Abbiamo dato tutto per rendervi orgogliosi e per onorare la maglia che rappresentava. E un grazie speciale ai giocatori, per l’apertura e la dedizione che mi hanno sempre dimostrato. Siamo stati una famiglia unita che ha lottato fino all’ultimo minuto per ottenere quello che abbiamo sempre voluto: Vincere".