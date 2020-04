Il Parma apre al ritorno di Giovinco: "E' un'idea"

FIGLIOL PRODIGO

Spunta un clamoroso ritorno in casa Parma per sostituire Dejan Kulusevski, che la prossima stagione, chissà mai quando partirà, si trasferirà alla Juve. E proprio di un ex bianconero si tratta. Anzi, di un doppio ex visto che stiamo parlando di Sebastian Giovinco. La "Formica Atomica", infatti, potrebbe vestire nuovamente la maglia gialloblù dopo essere stato uno degli idoli del "Tardini" dal 2010 al 2012, quando collezionò 66 presenze con 22 gol totali. Giovinco: "Impresa sfiorata, pagata la stanchezza"

Poi una nuova esperiezna alla Juve e quindi l'avventura in Mls con lo storico titolo regalato a Toronto prima di trasferisi in Arabia, dove attualmente gioca con l'Al-Hilal. "Giovinco al posto di Kulusevski? Vedremo. La certezza chiaramente non c'è, ma potrebbe essere un'idea", ha ammesso a Sky il ds del Parma, Daniele Faggiano, che già avrebbe voluto riportarlo in Italia a gennaio. E lo stesso giocatore ha rivelato che il suo sogno e desiderio sarebbe proprio quello di chiudere la carriera in Serie A..

A 33 anni Giovinco potrebbe mettere a disposizione della squadra il suo innato talento, ma anche la sua grande esperienza internazionale.

Vedi anche coppa del mondo per club Coppa del Mondo per Club: Flamengo primo finalista, Gabigol elimina Giovinco