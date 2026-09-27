Parma, è partita la caccia al nuovo allenatore: in lizza Gilardino e D'Aversa

27 Set 2026 - 17:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Alberto Gilardino (Pisa) – 1 milione di euro © Getty Images

Alberto Gilardino (Pisa) – 1 milione di euro © Getty Images

Con l'addio di Cuesta, in casa Parma è partita la caccia al nuovo allenatore. Al momento sono due i nomi in pole: quelli di Alberto Gilardino e Roberto D'Aversa. Il primo, reduce dall'avventura al Pisa della scorsa stagione (è stato esonerato a febbraio), è conosciutissimo nell'ambiente avendo vestito la maglia dei ducali dal 2002 al 2005 (50 i gol realizzati). Anche D'Aversa non è di certo un nome avendo allenato il Parma per diverse stagioni (dal 2016 al 2020 con la scalata dalla C alla A). Dopo l'addio nel 2020, ritrova la panchina degli emiliani nel gennaio del 2021 senza però evitare la retrocessione in cadetteria.

Leggi anche

Sorpresa in casa Parma: Cuesta saluta, ufficiale l'addio del tecnico spagnolo

 

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:27
Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

01:41
Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

 Hakan Calhanoglu, Inter

Parametri zero, ghiotte occasioni in scadenza a giugno 2027: uno di loro potrebbe vincere il Pallone d'Oro

Mercato fuori controllo, la Uefa avverte: "La 'bolla' Premier un rischio per l'Europa"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

La confessione dei genitori di Palmisani: "Lorenzo sogna la Juve, la tifiamo da sempre"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Fikayo Tomori: 35,9 milioni
19:37
La Juve ancora su Tomori: è la prima scelta, a gennaio nuovo tentativo
Alberto Gilardino (Pisa) – 1 milione di euro
17:36
Parma, è partita la caccia al nuovo allenatore: in lizza Gilardino e D'Aversa
15:16
Venezia, Schingtienne rinnova fino al 2031
12:11
Juve, Neto è sbarcato a Torino: ora le visite
11:20
Atalanta, Scalvini rinnova