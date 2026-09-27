Parma, è partita la caccia al nuovo allenatore: in lizza Gilardino e D'Aversa

Con l'addio di Cuesta, in casa Parma è partita la caccia al nuovo allenatore. Al momento sono due i nomi in pole: quelli di Alberto Gilardino e Roberto D'Aversa. Il primo, reduce dall'avventura al Pisa della scorsa stagione (è stato esonerato a febbraio), è conosciutissimo nell'ambiente avendo vestito la maglia dei ducali dal 2002 al 2005 (50 i gol realizzati). Anche D'Aversa non è di certo un nome avendo allenato il Parma per diverse stagioni (dal 2016 al 2020 con la scalata dalla C alla A). Dopo l'addio nel 2020, ritrova la panchina degli emiliani nel gennaio del 2021 senza però evitare la retrocessione in cadetteria.