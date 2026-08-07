Piccoli verso il Bologna e Fiorentina su Pellegrino: ecco il domino delle punte in Serie A

In realtà, se pur sottotraccia, questa trama potrebbe essersi innescata già da giorni con il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. I rossoblu, per rimpiazzarlo, hanno fatto fare il percorso inverso ad Artem Dovbyk, ma la sensazione, in casa Bologna, è che vada preso un altro numero 9. E allora ecco l'idea che porta a Roberto Piccoli: il classe 2001 è reduce da una stagione alla Fiorentina con più bassi che alti e valuterebbe un trasferimento altrove. Il Bologna è in pressing da giorni e vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 18 milioni, ben più bassa rispetto ai 27 che i Viola avevano speso per acquistarlo circa un anno fa. Cosa potrebbe far decollare la trattativa? Senza dubbio la permanenza alla Fiorentina di Kean, che consentirebbe ai viola di liberare Piccoli senza pesi sullo stomaco.