MERCATO

Piccoli verso il Bologna e Fiorentina su Pellegrino: ecco il domino delle punte in Serie A

Bologna, Fiorentina e Parma le squadre coinvolte

07 Ago 2026 - 11:02
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Queste ultime settimane di mercato potrebbe essere caratterizzata da un effetto domino tra attaccanti: tre squadre coinvolte con la necessità di presentarsi alla prima giornata di campionato con una punta in grado di fare la differenza in Serie A. 

Piccoli al Bologna?

 In realtà, se pur sottotraccia, questa trama potrebbe essersi innescata già da giorni con il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. I rossoblu, per rimpiazzarlo, hanno fatto fare il percorso inverso ad Artem Dovbyk, ma la sensazione, in casa Bologna, è che vada preso un altro numero 9. E allora ecco l'idea che porta a Roberto Piccoli: il classe 2001 è reduce da una stagione alla Fiorentina con più bassi che alti e valuterebbe un trasferimento altrove. Il Bologna è in pressing da giorni e vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 18 milioni, ben più bassa rispetto ai 27 che i Viola avevano speso per acquistarlo circa un anno fa. Cosa potrebbe far decollare la trattativa? Senza dubbio la permanenza alla Fiorentina di Kean, che consentirebbe ai viola di liberare Piccoli senza pesi sullo stomaco. 

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Fiorentina, idea Pellegrino

 A quel punto, la prerogativa della Fiorentina diventerebbe quella di rimpiazzare Piccoli, vista e considerata anche la posizione di Kean, non ancora certo della permanenza e con il Como che osserva sullo sfondo. Paratici si è già guardato intorno e ha individuato in Pellegrino del Parma il profilo ideale: 9 gol alla prima stagione in Serie A sono già un ottimo biglietto da visita per un classe 2001 fisico, dinamico e con grande senso del gol. I discorsi tra le società sono già impostati, ma per il momento nessun tentativo di chiusura. 

Situazione Parma

 Da un argentino... a un argentino: in casa Parma l'eventuale sostituto di Pellegrino è già pronto a sbarcare. David Romero, attaccante classe 2003, si è già messo alle Spalle il Tigre e dopo i 10 gol segnati nella passata stagione è pronto a fare il suo esordio in Serie A. Romero andrà ad affiancarsi a El Bilal Touré, in arrivo dall'Atalanta. 

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