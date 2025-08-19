Sfida Napoli-Milan per l'attaccante: Hojlund e Vlahovic infiammano il duello di mercato

Dopo l'infortunio di Lukaku, i partenopei sono tornati alla ricerca di una punta e tra gli obbiettivi ci sono anche due profili per cui si era già mosso il Diavolo: con Zirkzee sullo sfondo
Il campionato non è ancora iniziato ma c'è già una sfida a distanza che infiamma due club della Serie A. Napoli e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori. Con Lukaku infortunato e fuori almeno 4 mesi, i partenopei sono stati costretti a rigettarsi sul mercato delle punte e tra gli obbiettivi principali figurano proprio due profili per cui i rossoneri avevano già mostrato interesse nelle scorse settimane.
Entrata a gamba tesa del Napoli, che per il post-Lukaku ha avviato i primi contatti con Hojlund e Vlahovic. Proprio loro, i due nomi più accostati al Milan nel corso dell'estate. Manna prova lo sgarbo al Diavolo e il primo nome sulla lista è Hojlund: il danese è fuori dal progetto del Manchester United, Amorim non lo ha nemmeno convocato per il match di esordio in Premier League, e sicuramente cambierà maglia la prossima stagione. L'idea di tornare in Italia e giocare la Champions, non dispiacerebbe all'ex Atalanta.
In alternativa, il secondo nome caldo per l'attacco partenopeo è quello di Vlahovic: in rottura con la Juventus e in scadenza nel 2026, Dusan potrebbe abbracciare volentieri il progetto di Conte. Su di lui c'è però anche il Milan, lo stesso direttore sportivo rossonero Tare non si è nascosto negli scorsi giorni: "E' un'opzione", le sue poche ma chiare parole. Così, il fattore tempo e la velocità nelle trattative assumono ancora più importanza: un duello a distanza sull'asse Napoli-Milano.
Fronte azzurro, oltre a Hojlund e Vlahovic, restano aperte anche piste: Zirkzee piace molto a Conte ma lo United per ora fa muro. Nico Jackson del Chelsea, su cui però è forte anche l'interesse dell'Aston Villa. Poi Pinamonti del Sassuolo, che però non darebbe ai partenopei quell'esperienza di cui avrebbero bisogno. Infine anche Mitrovic, ex Fulham ora in rotta con l'Al Hilal. Il mazzo è ricco, ma ormai mancano pochi giorni per pescare il jolly e il tempo stringe: sabato alle 18.30 Sassuolo-Napoli per la prima giornata di Serie A, tra meno di un mese la Champions dopo la pausa delle nazionali.
