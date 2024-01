Samardzic, nuova telenovela in arrivo? Il Brighton prova a beffare il Napoli 

COLPO DI SCENA

Gli inglesi si sono inseriti prepotentemente: palla al serbo, i partenopei rischiano di perdere il fantasista al traguardo

Sembra complicarsi la pista Lazar Samardzic per il Napoli. Roberto De Zerbi e il suo Brighton starebbero preparando uno scherzetto ai partenopei, che pure trattano da giorni con l'Udinese, con tanto di accordo raggiunto tra i club. C'entra il calciatore che non ha ancora detto sì ai partenopei: a tentare il 21enne serbo sarebbe la proposta degli inglesi, entrati prepotentemente in corsa. De Laurentiis, che pure ha fretta, deve fare adesso i conti con il club a sud di Londra, settimo in classifica in Premier League.

I fari sono tutti puntati sul calciatore, che già in estate è stato protagonista di una vera e propria telenovela in occasione del suo approdo all'Inter. Quando tutto sembrava fatto, ecco entrare in scena il padre con delle nuove richieste di commissioni, differenti da quelle pattuite inizialmente dai nerazzurri con la ex procuratrice Rafaela Pimenta. Anche adesso, con il Napoli in gioco, potrebbe esserci il colpo di scena: il Brighton, riferisce Sky Sport De, starebbe adesso trattando con l'entourage del fantasista per trovare un accordo di massima. Solo dopo si metterebbe al tavolo con l'Udinese: al momento i bianconeri di Pozzo possono vantare un'intesa di 20 milioni di euro più 5 di bonus con De Laurentiis. Una cifra alta che però il Brighton potrebbe pareggiare con discreta facilità. Tutto dipenderà adesso dallo stesso Samardzic.