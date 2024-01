Genoa, parla l'agente di Dragusin: "Lo volevano Milan e Napoli, non posso credere che abbia detto no al Bayern"

FIRMERA' COL TOTTENHAM

L'ormai ex difensore di Gilardino ha premuto per andare in Premier League: nulla da fare anche per le due italiane.

© italyphotopress Ha scelto il Tottenham mettendo così fine ad una vera e propria telenovela tra rilanci e inserimenti a sorpresa. Parliamo di Radu Dragusin, che ha salutato il Genoa davanti a oltre 30 milioni di euro per dirigersi a Londra. Niente da fare per Milan, Napoli e soprattutto Bayern Monaco, beffato nel finale. "Fatico a credere che abbia detto di no ai bavaresi - ha affermato il suo procuratore Florin Manea a un portale rumeno -. Abbiamo scelto stamane, il Bayern metteva sul piatto più soldi. Ma lui ritiene che il Tottenham sia il passo giusto in questo momento della carriera".

Dragusin, che può configurarsi come un vero e proprio rimpianto per la Juve, lascia i liguri di Gilardino dopo una ottima prima parte di stagione ma non solo: i rossoblù avranno dagli Spurs in prestito anche il giovane terzino Spence. "Abbiamo pensato per tutta la notte a quale fosse l'offerta migliore senza dormire - ha proseguito il procuratore del 21enne -. Lo volevano pure Milan e Napoli, ma lui sognava fin da giovane di giocare in Premier League. Il Tottenham a un certo punto sembrava lontano, ma ha fatto grandi sforzi per prendersi Radu".

