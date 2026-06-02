Napoli, per sempre McTominay: proposto rinnovo da top. E Allegri sogna la coppia con Rabiot

Sal Da Vinci, grande tifoso napoletano, ha sbancato Sanremo con la sua "Per sempre sì". Oggi, tutte le componenti del Napoli sperano che a proferire l'ormai celebre promessa sia Scott McTominay. L'offerta è sicuramente importante: un prolungamento di ulteriori 2 anni (al momento la scadenza è fissata al 2028), fino al 2030, con relativo ritocco dell'ingaggio che farebbe lievitare lo stipendio di "McFratm" fino a quota 5 milioni. Un vero e proprio attestato di stima nei confronti dello scozzese che, nel giro di due stagioni, è diventato l'idolo di un popolo intero: è stato l'uomo copertina, nonché MVP, del quarto scudetto l'anno scorso e ora è la certezza da cui ripartire.