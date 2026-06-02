Napoli, per sempre McTominay: proposto rinnovo da top. E Allegri sogna la coppia con Rabiot

Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO
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Sal Da Vinci, grande tifoso napoletano, ha sbancato Sanremo con la sua "Per sempre sì". Oggi, tutte le componenti del Napoli sperano che a proferire l'ormai celebre promessa sia Scott McTominay. L'offerta è sicuramente importante: un prolungamento di ulteriori 2 anni (al momento la scadenza è fissata al 2028), fino al 2030, con relativo ritocco dell'ingaggio che farebbe lievitare lo stipendio di "McFratm" fino a quota 5 milioni. Un vero e proprio attestato di stima nei confronti dello scozzese che, nel giro di due stagioni, è diventato l'idolo di un popolo intero: è stato l'uomo copertina, nonché MVP, del quarto scudetto l'anno scorso e ora è la certezza da cui ripartire.
Almeno così la pensano Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e, soprattutto, Massimiliano Allegri, pronto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il livornese ha già fatto capire di voler costruire il suo centrocampo sull'ex Utd. McTominay, del resto, rispecchia tutti i crismi del calciatore tipo di Max: fisico, con la propensione a buttarsi dentro e un buon feeling con il gol. Una sorte di gemello di Adrien Rabiot che l'ex Milan vorrebbe portarsi a Castel Volturno. Lo scozzese e il francese formerebbero una coppia pronta a "bullizzare" i centrocampi di tutta Italia e, perché no, d'Europa.
Per mettere tutto nero su bianco però, non c'è fretta. De Laurentiis e Manna hanno voluto intavolare i discorsi per il rinnovo prima della partenza di Scott per il Mondiale conquistato con la sua Scozia, un palcoscenico che potrebbe attirare potenziali nuovi ammiratori. L'idea della società era quella di mettere le firme sul contratto prima della partenza verso gli States ma, male che vada, l'appuntamento sarà soltanto rinviato: Scott e il Napoli si sono detti per sempre sì.
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