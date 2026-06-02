Beckham chiama Guardiola a Miami, ma Pep ha le idee chiare

02 Giu 2026 - 11:11
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Il Daily Mirror ha lanciato un'importante indiscrezione di mercato riguardante Pep Guardiola. L'ormai ex allenatore del Manchester City sarebbe stato contattato da David Beckham per la panchina dell'Inter Miami. Secondo quanto riportato, il comproprietario del club americano ha individuato lo spagnolo come prima scelta per rimpiazzare Javier Mascherano, con l'obiettivo di riunirlo a Lionel Messi dopo i tanti successi ottenuti al Barcellona. La risposta di Guardiola non si è fatta attendere. Pep avrebbe declinato l'offerta: è sempre più intenzionato a prendersi un anno sabbatico. 

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