Manovre azzurre

Napoli, Allegri riparte dal 4-3-3: De Bruyne guida il nuovo progetto, suggestione Vlahovic

L'ex allenatore del Milan sfrutterà l'abbondanza di esterni offensivi. Sogno Rabiot per il centrocampo

29 Mag 2026 - 09:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Come giocherà il nuovo Napoli?

La storia non si ripete ma fa rima, diceva lo scrittore Mark Twain. E così a 12 anni di distanza ci sarà una seconda staffetta in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Nel 2014 il passaggio di testimone alla Juventus, oggi al Napoli. L'ex allenatore del Milan avrà la possibilità di giocare la Champions, mancata con i rossoneri, e di tentare l'assalto allo scudetto dopo un quadriennio in cui ha messo in bacheca solo una Coppa Italia.

Molto probabilmente il tecnico livornese giocherà con il 4-3-3 per sfruttare al massimo la ricca disponibilità di esterni offensivi, su tutti Alisson e Neres. In mezzo ci sarà Hojlund, attaccante di razza che Allegri avrebbe voluto al Milan. 
Pochi dubbi su chi agirà alle loro spalle a centrocampo. La probabile cessione di Anguissa - su di lui ci sono alcuni club turchi - farà sì che il principale depositario delle chiavi del gioco sarà Lobotka. Al suo fianco McTominay ricoprirà il ruolo che gli è più congeniale, quello di mezzala sinistra. Per lui è pronto un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2028 con aumento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio da 3 milioni l'anno. Il talento e la fantasia dello scozzese si abbineranno a quelli di De Bruyne sul lato opposto, pronto a vivere una stagione da protagonista dopo i problemi fisici dell'ultimo campionato. Nella difesa a quattro le certezze sono Di Lorenzo a destra, Buongiorno e Rrhamani al centro. A sinistra potrebbe partire Olivera, che lascerebbe dunque maggiore spazio a Gutierrez e Spinazzola.

Chi sono gli obiettivi? De Laurentiis ha chiarito che prima della conclusione del ritiro (17-27 luglio in Trrentino), non ci saranno grandi operazioni di mercato. La volontà è infatti quella di lasciare tempo ad Allegri per valutare i numerosi rientri dai prestiti. Un primo rinforzo potrebbe però sbarcare a Napoli già nei prossimi giorni. Si tratta di Khalaili, che arriverà dall'Union Saint-Gilloise come vice-Di Lorenzo. Occhi anche su Mario Gila, sotto contratto fino al 2027 con la Lazio. Lo spagnolo era in trattativa con il Milan, ma l'addio del direttore sportivo Igli Tare ha frenato tutto. Tra chi tornerà a Castelvolturno ci sono invece Marin, Marianucci e Zanoli (al momento ancora in fase di riabilitazione dopo la rottura del crociato). A centrocampo il sogno è Adrien Rabiot, pupillo di Allegri, che però ha un contratto con il Milan fino al 2028. Lindstrom e Cajuste rientreranno alla base, ma difficilmente rimarranno in azzurro. In attacco è probabile l'addio di Lukaku, che la dirigenza punta a cedere se non altro per liberarsi dell'ingaggio corposo (14 milioni di stipendio lordo). Da valutare la posizione di Lucca, al rientro dal prestito al Nottingham Forest, così come quelle dei giovani Rao, Hasa e Ambrosino. La suggestione per rinforzare ulteriormente la batteria offensiva è invece Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus. 

napoli
massimiliano allegri
rabiot

Ultimi video

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

01:40
Gasp ritrova D'Amico

Gasp ritrova D'Amico: nuovo ds per la Roma

01:59
Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

04:06
Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

01:52
Inter mercato "evolutivo"

Inter mercato "evolutivo"

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

I più visti di Napoli

Il Napoli ha scelto l'erede di Conte: sarà Allegri il nuovo allenatore. Italiano "beffato"

Vincenzo Italiano

Il Napoli ha scelto Italiano per il post-Conte: vertice a Roma tra il tecnico e AdL, si cerca l'intesa definitiva

Italiano ha chiesto e ottenuto garanzie: Napoli suo al 99%. Ora palla al Bologna: ecco perché Allegri resiste

AdL-Italiano, una storia che parte da una lontana promessa: "Un giorno allenerai il Napoli"

I tifosi del Napoli bocciano Allegri: 25mila post contro Max sul profilo della società

C'è Allegri per il dopo Conte. Ma salgono le quotazioni di Italiano: "Potrei lasciare Bologna"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:35
Como, il ds Ludi su Nico Paz: "Pallino nelle mani del Real, ma potremmo anche incontrarci
23:02
Pochettino: "Se i miei agenti hanno visto il Milan? Possibile"
22:00
Cagliari, Giulini annuncia l'addio di Kilicsoy, Folorunsho e Mazzitelli. Confermato Pisacane
19:11
Allegri scherza: "Io al Napoli? Toglierei la notizia..."
18:02
Lecce, Corvino lascia il club dopo 13 anni