Napoli, Natan è l'erede di Kim: arriva dal Bragantino

Sfumato Danso che ha rinnovato con il Lens, il Napoli guarda in Brasile per trovare il sostituto di Kim passato al Bayern Monaco. Secondo Sky, è praticamente fatta per Natan, difensore classe 2001 del Bragantino, club brasiliano del gruppo Red Bull, sulla base di 10-11 milioni più bonus. Natan ha dunque superato Murillo del Corinthians, che partiva da una richiesta iniziale di 20 milioni: il Napoli cercherà di fargli svolgere le visite domenica in modo da aggregarlo subito dopo al ritiro azzurro.