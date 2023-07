Napoli, è la settimana di Kim al Bayern: mercoledì le visite mediche

AFFARE IN CHIUSURA

Si chiude dopo una sola stagione l'avventura del difensore sudcoreano in Serie A, ai partenopei tra i 45 e i 60 milioni di euro

Sta per diventare ufficiale il trasferimento di Kim Min-jae dal Napoli al Bayern Monaco. Mercoledì, di rientro dai 21 giorni di leva obbligatoria in patria, il difensore sosterrà le visite mediche con i bavaresi, che successivamente verseranno ai partenopei la clausola rescissoria. Dopodiché il sudcoreano metterà la firma su un contratto quinquennale, con un ingaggio più che raddoppiato rispetto a quanto percepito la scorsa stagione.

Al club di De Laurentiis andrà una cifra tra i 45 e i 60 milioni di euro: nel contratto di Kim è infatti presente una clausola per l'estero variabile a seconda del club intenzionato ad attivarla e ai suoi parametri finanziari, sfruttabile solamente nei primi 15 giorni di luglio. Il Bayern dovrebbe versarne circa 50.

Si chiude dopo un solo l'anno l'avventura del sudcoreano in Serie A: la sua carriera proseguirà in Bundesliga, dove farà reparto con un altro grande ex del campionato italiano come Matthijs de Ligt.

SI LAVORA AL SOSTITUTO: IL NOME NUOVO È IBANEZ

Il Napoli è già al lavoro sul sostituto di Kim. Nei giorni scorsi erano emerse le candidature di Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Ko Itakura del Borussia Moenchengladbach, mentre il nome nuovo è quello di Roger Ibanez della Roma. Per i giallorossi il brasiliano non è incedibile e a fronte di un'offerta congrua potrebbe partire. Tramontata subito, invece, la pista Kilman: il difensore del Wolverhamtpon costa troppo e il club inglese vorrebbe blindarlo con il rinnovo di un contratto già a lunga scadenza.

