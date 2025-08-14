Como, Fabregas: "Arriverà un portiere. Chi non vuole rimanere partirà"

Cesc Fabregas in conferenza stampa ha risposto in modo molto diretto alle domane che gli sono state poste sul mercato del Como: "Un altro centrale in arrivo? Buona domanda. Arriverà un portiere, questo sicuro. Non lo so comunque, non ti posso dire. È una discussione che dobbiamo fare con la società, non sono preparato per dire sì o no. La squadra è molto giovane, con un coraggio molto grande. Se è il secondo portiere del PSG? Abbiamo dei nomi in lista, stiamo valutando". Poi il tecnico ex Barca ha parlato anche delle possibili manovre in uscita: "Cutrone resta? Non lo so, il mercato è aperto per tutti. Strefezza non doveva andare ed è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Ivan Azon lo volevo tenere ma questa mattina ha fatto un viaggio a Ipswich. Un prestito che va bene per il club e per lui, giocherà in una competizione importante, difficile. Una scelta sua. Dobbiamo aspettare, mancano due settimane".