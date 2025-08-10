Napoli: in attesa degli esterni c'è l'offerta al Milan per Musah, Miretti in stand-by

In attesa di accogliere Miguel Gutierrez, settimo colpo del mercato estivo che dovrebbe svolgere i test fisici lunedì a Roma, e di novità da Siviglia su fronte Juanlu Sanchez, per cui l'offerta (respinta) resta e resterà di 17 milioni di euro contro i 20 richiesti dal club andaluso (il giocatore è stato convocato per l'amichevole contro il Tolosa), il Napoli continua a lavorare per il rinforzo a centrocampo e il nuovo esterno d'attacco dopo la partenza di Jack Raspadori direzione Madrid sponda Atletico. Per la mediana due i nomi sul tutti: Miretti e Musah. Tutto fermo per il primo, con i dialoghi con la Juve che si sono raffreddati e un'offerta ai bianconeri ferma a 14 milioni di euro. Salgono le quotazioni dell'americano, per cui il club azzurro ha ripreso i contatti con il Milan dopo l'interesse manifestato a inizio mercato formulando un'offerta di 22 milioni di euro più bonus: Antonio Conte punta su di lui come vice Anguissa. Il giocatore è anche nel mirino del Nottingham Forest, che ha messo sul piatto 30 milioni di euro ma il giocatore vuole restare in Italia. L'alternativa a Musah è Florentino Luis del Benfica. Capitolo attacco: i candidati sono Jack Grealish del Manchester City e Federico Chiesa del Liverpool, che non rientrano più nei piani delle rispettive squadre. Ma il Napoli non ha fretta ed è intenzionato ad aspettare l'occasione last minute.