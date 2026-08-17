Manovre azzurre

Calciomercato Napoli, sogno Gabriel Jesus per l'attacco: la situazione e il nodo Noa Lang

L'esclusione di Gabriel Jesus nell'Arsenal riapre la pista azzurra. I dettagli su cifre, ingaggio e la cessione di Noa Lang

17 Ago 2026 - 09:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il suo Arsenal ieri ha travolto 3-0 il Manchester City ma Gabriel Jesus non ha potuto festeggiare a dovere la Community Shield, né in campo né dalla panchina. L'attaccante brasiliano ha infatti osservato tutti i novanta minuti dalla tribuna, d'altronde le ferree regole della Football Association prevedono che si possano tenere in lista massimo 25 giocatori che hanno 21 anni o più e Mikel Arteta ha deciso che per lui non c'era spazio. Una situazione che potrebbe perdurare per l'intera stagione e che costringerà il 29enne a lasciare Londra, magari in direzione Napoli.

Napoli, quanto costa Gabriel Jesus?

 Non è un mistero che Gabriel Jesus sia il sogno per l'attacco azzurro. Un sogno ancora piuttosto costoso visto che servono 20 milioni per il cartellino e almeno 6 milioni per l'ingaggio, anche se la situazione dei tesserati Gunners e la scadenza del 30 giugno 2027 suggeriscono come almeno il prezzo sia trattabile.

La variabile Noa Lang

 Bisogna però fare presto prima che qualche concorrente, magari turca, anticipi tutti anche se in casa azzurra resta il mantra del: prima vendere, poi comprare. E in attacco servirebbe la partenza di Noa Lang per sbloccare un'entrata, sia l'Ajax che il Galatasaray (con offerte tra i 15 e i 20 milioni) sono interessate all'olandese che, dal canto suo, ha detto sì a entrambe le destinazioni. Settimana decisiva, con quella successiva che - in caso di cessione di Lang - potrebbe invece essere proprio quella di Gabriel Jesus.

I giornali sportivi: lunedì 17 agosto 2026

1 di 30
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

calciomercato napoli
gabriel jesus
arsenal

Ultimi video

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

00:29
Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

01:36
Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

00:34
Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

00:43
Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

I più visti di Napoli

Gabriel Jesus

Napoli, è il momento: l'Arsenal scarica Gabriel Jesus, il sogno resta vivo

Napoli-Chelsea, c'è l'accordo per Badiashile: Allegri ha il suo centrale

Napoli-Lukaku, è finita: ufficiale il passaggio al Fenerbahce. Sorride anche il Chelsea

Napoli-Badiashile, il 'nodo' formula non si... scioglie | Favasuli, slittano le visite mediche

Lukaku va al Fenerbahce, c'è l'accordo: si sblocca il mercato del Napoli

Le voci dal Brasile e ora l'agente nel ritiro del Napoli: si infiamma la pista Gabriel Jesus

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:06
City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille
12:02
Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo
12:01
Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime
11:42
Benzema potrebbe svincolarsi dall'Al Hilal: Inzaghi non lo vuole più
David Odogu
10:17
Milan, cessione in difesa: Odogu saluta e va in Francia