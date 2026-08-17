Calciomercato Napoli, sogno Gabriel Jesus per l'attacco: la situazione e il nodo Noa Lang

Il suo Arsenal ieri ha travolto 3-0 il Manchester City ma Gabriel Jesus non ha potuto festeggiare a dovere la Community Shield, né in campo né dalla panchina. L'attaccante brasiliano ha infatti osservato tutti i novanta minuti dalla tribuna, d'altronde le ferree regole della Football Association prevedono che si possano tenere in lista massimo 25 giocatori che hanno 21 anni o più e Mikel Arteta ha deciso che per lui non c'era spazio. Una situazione che potrebbe perdurare per l'intera stagione e che costringerà il 29enne a lasciare Londra, magari in direzione Napoli.