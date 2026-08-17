Calciomercato Napoli, sogno Gabriel Jesus per l'attacco: la situazione e il nodo Noa Lang

I giornali sportivi: lunedì 17 agosto 2026
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Il suo Arsenal ieri ha travolto 3-0 il Manchester City ma Gabriel Jesus non ha potuto festeggiare a dovere la Community Shield, né in campo né dalla panchina. L'attaccante brasiliano ha infatti osservato tutti i novanta minuti dalla tribuna, d'altronde le ferree regole della Football Association prevedono che si possano tenere in lista massimo 25 giocatori che hanno 21 anni o più e Mikel Arteta ha deciso che per lui non c'era spazio. Una situazione che potrebbe perdurare per l'intera stagione e che costringerà il 29enne a lasciare Londra, magari in direzione Napoli.
Non è un mistero che Gabriel Jesus sia il sogno per l'attacco azzurro. Un sogno ancora piuttosto costoso visto che servono 20 milioni per il cartellino e almeno 6 milioni per l'ingaggio, anche se la situazione dei tesserati Gunners e la scadenza del 30 giugno 2027 suggeriscono come almeno il prezzo sia trattabile.
Bisogna però fare presto prima che qualche concorrente, magari turca, anticipi tutti anche se in casa azzurra resta il mantra del: prima vendere, poi comprare. E in attacco servirebbe la partenza di Noa Lang per sbloccare un'entrata, sia l'Ajax che il Galatasaray (con offerte tra i 15 e i 20 milioni) sono interessate all'olandese che, dal canto suo, ha detto sì a entrambe le destinazioni. Settimana decisiva, con quella successiva che - in caso di cessione di Lang - potrebbe invece essere proprio quella di Gabriel Jesus.
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