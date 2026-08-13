manovre azzurre

Napoli-Chelsea, c'è l'accordo per Badiashile: Allegri ha il suo centrale

Fumata bianca anche sulla formula dell'affare: prestito oneroso con diritto di riscatto

13 Ago 2026 - 20:01
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E' arrivato l'atteso rinforzo in difesa chiesto da Massimiliano Allegri. Napoli e Chelsea, dopo giorni di contatti intensi, hanno infatti trovato l'accordo per la cessione di Benoit Badiashile agli azzurri. Il nodo della formula è stato risolto con un prestito oneroso da tre milioni, cui va aggiunto un milione di bonus, e un diritto di riscatto a 27.

Badiashile era stato da tempo individuato da Allegri come il centrale che mancava al suo Napoli. Ora che i due club hanno raggiunto l'intesa, non resta che attendere l'approdo del difensore francese a Napoli per effettuare le visite mediche e firmare con gli azzurri.

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