Napoli-Chelsea, c'è l'accordo per Badiashile: Allegri ha il suo centrale

E' arrivato l'atteso rinforzo in difesa chiesto da Massimiliano Allegri. Napoli e Chelsea, dopo giorni di contatti intensi, hanno infatti trovato l'accordo per la cessione di Benoit Badiashile agli azzurri. Il nodo della formula è stato risolto con un prestito oneroso da tre milioni, cui va aggiunto un milione di bonus, e un diritto di riscatto a 27.