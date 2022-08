Napoli sogna già CR7. Pampa Sosa: "Punterei su Osimhen, ma per ora è fantacalcio"

LA SUGGESTIONE

La bandiera azzurra analizza il possibile scambio tra Napoli e Manchester United: sul piatto Cristiano Ronaldo e 100 milioni per Osimhen

Siamo alle battute finali del mercato, e in casa Napoli tiene banco il tormentone CR7: la suggestione di un suo sbarco in terra partenopea ha solleticato la fantasia della piazza, ma El Pampa Sosa frena gli entusiasmi. "In questo momento è fantacalcio, soprattutto perché sono gli ultimi giorni di questo lunghissimo calciomercato. Io punterei su Osimhen, che è giovane e ha ancora tanto da imparare, però il nome di Cristiano Ronaldo fa muovere la terra...", ha detto l'ex attaccante azzurro a proposito del presunto scambio.

Da un paio di giorni infatti, circola la voce di un'operazione blockbuster: per il cartellino di Osimhen, il Napoli riceverebbe 100 milioni più Ronaldo in prestito, con ingaggio pagato quasi interamente dai Red Devils. Dall'Inghilterra arrivano conferme, con l'agente Jorge Mendes fulcro dell'affare: il portoghese infatti ha bisogno di muovere il cartellino del suo assistito prima della fine del calciomercato. Lo United non disputerà la Champions League, il Napoli invece sì. Dopo averlo offerto a mezza Europa trovando solamente porte chiuse, Mendes si sarebbe convinto a intavolare una trattativa particolarmente vantaggiosa per Aurelio de Laurentiis: a Napoli CR7 garantirebbe un volume uguale se non maggiore di gol rispetto a quello garantito da Osimhen, e nel frattempo i 100 milioni cash per il nigeriano completerebbero il processo di ristrutturazione della squadra avviato da Giuntoli questa estate. Non è stata ancora avanzata alcuna offerta formale, ma a Napoli già si sogna l'approdo di uno dei giocatori più forti della storia.