Napoli, Mario Rui: "CR7? È il più grande di sempre, lo accoglieremmo al meglio"

NAPOLI

Il connazionale di Ronaldo parla del suo possibile approdo in azzurro: "Uno della sua qualità può giocare ovunque"

La suggestione CR7 sta facendo sognare e discutere i tifosi del Napoli, che in queste ore si stanno dividendo tra chi farebbe carte false per vederlo vestire la maglia azzurra e chi invece non si sognerebbe mai di sacrificare un talento di prospettiva come quello di Victor Osimhen. Nel dibattito è intervenuto anche Mario Rui, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha aperto le porte al possibile ritorno in Italia del suo connazionale: "Un giocatore della sua qualità può giocare ovunque - le parole del terzino portoghese -. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il calciatore più forte di tutti i tempi. Le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio".

Vedi anche napoli Manchester United, Ronaldo e 100mln per Osimhen: il Napoli riflette Mario Rui si è anche concesso una battuta, alla domanda se Ronaldo potrebbe trasferirsi al Maschio Angioino in caso di trasferimento a Napoli: "Ha una famiglia per cui un castello non basterebbe...", ha scherzato.

Poi il discorso si è spostato sul momento della squadra, che ha iniziato alla grande la stagione: "Dobbiamo fare innamorare tutti di questo nuovo Napoli. Il progetto che è iniziato quest'anno è solido. Le basi c'erano già, ma non era facile sostituire chi è andato via e chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più possibile il pallone per limitare gli attacchi avversari. Nel calcio vince chi fa più gol e per adesso stiamo avendo la meglio. La strada è lunghissima, passo dopo passo vediamo cosa succede.

Parlando di nuovi acquisti, infine, inevitabile soffermarsi sulla grande sorpresa di queste prime due giornate: "Già quando parlammo la prima volta vi dissi che Kvaratskhelia era un ottimo calciatore. Per me lui può fare anche molto, molto di più. Ha doti e capacità tecniche uniche. In allenamento fa cose senza senso. Simeone? Lo vedo carichissimo, ha voglia di fare bene e non rallenta mai nemmeno in allenamento".