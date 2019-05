Napoli, preso Di Lorenzo: all'Empoli 10 milioni di euro

27/05/2019

La retrocessione in B con l'Empoli non cancella l'ottima stagione di Giovanni Di Lorenzo, che al suo primo anno in Serie A ha ben impressionato con 37 presenze e 5 reti in campionato. Prestazioni che hanno pienamente convinto il Napoli, visto che il terzino destro è il primo acquisto degli azzurri per la prossima stagione: il club di De Laurentiis si è infatti assicurato il giocatore in cambio di 10 milioni di euro.