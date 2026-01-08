Fabregas frena il mercato del Como: "Acquisti solo se utili. Per ora, non arriva nessuno"

Como al sesto posto in Serie A e con vista sull'Europa? La posizione di classifica non cambia i ragionamenti dell'allenatore Cesc Fabregas e della società, almeno per quanto riguarda il mercato: "Avremo una riunione importante per valutare nel dettaglio possibili movimenti. In questo momento non arriva nessuno, però non so se tra 10 giorni o meno arriverà qualcuno. Non ho spinto in questo senso: se troviamo opzioni per crescere, si può fare, altrimenti meglio chiuderla qui e continuare con i giocatori che abbiamo"