Mercato

Lazio, Marusic rinnova: contratto prolungato fino al 2028

08 Gen 2026 - 20:14
Adam Marusic continuerà a vestire la maglia della Lazio. Il difensore montenegrino, infatti, ha raggiunto l'accordo con il club per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029. Un prolungamento, quello del difensore, che permetterà così alla Lazio di poter continuare a puntare sull'esperienza di Marusic e al difensore, che finora ha collezionato 334 presenze nell'arco di nove stagioni coronate da 15 reti e 17 assist, di allungare il proprio record con l'aquila sul petto visto che già oggi è il calciatore dell'attuale rosa con più presenze all'attivo.

CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

Mercato ora per ora
Udinese, Lovric verso l'addio: piace a due club di Serie A
Lazio: Taylor atterrato a Roma, domani la firma
Inter, il Racing annuncia Valentin Carboni
Lazio, Marusic rinnova: contratto prolungato fino al 2028
19:28
Fiorentina, Brescianini domani a Firenze per visite e firma